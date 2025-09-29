クォートセクション
通貨 / FGNX
FGNX: FG Nexus Inc.

5.9800 USD 0.0900 (1.53%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGNXの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり5.7600の安値と6.1500の高値で取引されました。

FG Nexus Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

FGNX株の現在の価格は？

FG Nexus Inc.の株価は本日5.9800です。1.53%内で取引され、前日の終値は5.8900、取引量は781に達しました。FGNXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FG Nexus Inc.の株は配当を出しますか？

FG Nexus Inc.の現在の価格は5.9800です。配当方針は会社によりますが、投資家は-76.78%やUSDにも注目します。FGNXの動きはライブチャートで確認できます。

FGNX株を買う方法は？

FG Nexus Inc.の株は現在5.9800で購入可能です。注文は通常5.9800または5.9830付近で行われ、781や-1.32%が市場の動きを示します。FGNXの最新情報はライブチャートで確認できます。

FGNX株に投資する方法は？

FG Nexus Inc.への投資では、年間の値幅5.7500 - 25.7500と現在の5.9800を考慮します。注文は多くの場合5.9800や5.9830で行われる前に、-54.70%や-76.78%と比較されます。FGNXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FG Nexus Inc.の株の最高値は？

FG Nexus Inc.の過去1年の最高値は25.7500でした。5.7500 - 25.7500内で株価は大きく変動し、5.8900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FG Nexus Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FG Nexus Inc.の株の最低値は？

FG Nexus Inc.(FGNX)の年間最安値は5.7500でした。現在の5.9800や5.7500 - 25.7500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGNXの動きはライブチャートで確認できます。

FGNXの株式分割はいつ行われましたか？

FG Nexus Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.8900、-76.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.7600 6.1500
1年のレンジ
5.7500 25.7500
以前の終値
5.8900
始値
6.0600
買値
5.9800
買値
5.9830
安値
5.7600
高値
6.1500
出来高
781
1日の変化
1.53%
1ヶ月の変化
-54.70%
6ヶ月の変化
-76.78%
1年の変化
-76.78%
