FGNX: FG Nexus Inc.
El tipo de cambio de FGNX de hoy ha cambiado un 1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.7600, mientras que el máximo ha alcanzado 6.1500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FG Nexus Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FGNX hoy?
FG Nexus Inc. (FGNX) se evalúa hoy en 5.9800. El instrumento se negocia dentro de 1.53%; el cierre de ayer ha sido 5.8900 y el volumen comercial ha alcanzado 781. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FGNX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FG Nexus Inc.?
FG Nexus Inc. se evalúa actualmente en 5.9800. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -76.78% y USD. Monitoree los movimientos de FGNX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FGNX?
Puede comprar acciones de FG Nexus Inc. (FGNX) al precio actual de 5.9800. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.9800 o 5.9830, mientras que 781 y -1.32% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FGNX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FGNX?
Invertir en FG Nexus Inc. implica tener en cuenta el rango anual 5.7500 - 25.7500 y el precio actual 5.9800. Muchos comparan -54.70% y -76.78% antes de colocar órdenes en 5.9800 o 5.9830. Estudie los cambios diarios de precios de FGNX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FG Nexus Inc.?
El precio más alto de FG Nexus Inc. (FGNX) en el último año ha sido 25.7500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 5.7500 - 25.7500, una comparación con 5.8900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FG Nexus Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FG Nexus Inc.?
El precio más bajo de FG Nexus Inc. (FGNX) para el año ha sido 5.7500. La comparación con los actuales 5.9800 y 5.7500 - 25.7500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FGNX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FGNX?
En el pasado, FG Nexus Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 5.8900 y -76.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 5.8900
- Open
- 6.0600
- Bid
- 5.9800
- Ask
- 5.9830
- Low
- 5.7600
- High
- 6.1500
- Volumen
- 781
- Cambio diario
- 1.53%
- Cambio mensual
- -54.70%
- Cambio a 6 meses
- -76.78%
- Cambio anual
- -76.78%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.