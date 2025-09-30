- Panoramica
FGNX: FG Nexus Inc.
Il tasso di cambio FGNX ha avuto una variazione del 1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.7600 e ad un massimo di 6.1500.
Segui le dinamiche di FG Nexus Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FGNX oggi?
Oggi le azioni FG Nexus Inc. sono prezzate a 5.9800. Viene scambiato all'interno di 1.53%, la chiusura di ieri è stata 5.8900 e il volume degli scambi ha raggiunto 781. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGNX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FG Nexus Inc. pagano dividendi?
FG Nexus Inc. è attualmente valutato a 5.9800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -76.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGNX.
Come acquistare azioni FGNX?
Puoi acquistare azioni FG Nexus Inc. al prezzo attuale di 5.9800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.9800 o 5.9830, mentre 781 e -1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGNX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FGNX?
Investire in FG Nexus Inc. implica considerare l'intervallo annuale 5.7500 - 25.7500 e il prezzo attuale 5.9800. Molti confrontano -54.70% e -76.78% prima di effettuare ordini su 5.9800 o 5.9830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGNX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FG Nexus Inc.?
Il prezzo massimo di FG Nexus Inc. nell'ultimo anno è stato 25.7500. All'interno di 5.7500 - 25.7500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.8900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FG Nexus Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FG Nexus Inc.?
Il prezzo più basso di FG Nexus Inc. (FGNX) nel corso dell'anno è stato 5.7500. Confrontandolo con gli attuali 5.9800 e 5.7500 - 25.7500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGNX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGNX?
FG Nexus Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.8900 e -76.78%.
- Chiusura Precedente
- 5.8900
- Apertura
- 6.0600
- Bid
- 5.9800
- Ask
- 5.9830
- Minimo
- 5.7600
- Massimo
- 6.1500
- Volume
- 781
- Variazione giornaliera
- 1.53%
- Variazione Mensile
- -54.70%
- Variazione Semestrale
- -76.78%
- Variazione Annuale
- -76.78%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4