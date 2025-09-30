- Aperçu
FGNX: FG Nexus Inc.
Le taux de change de FGNX a changé de 1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.7600 et à un maximum de 6.1500.
Suivez la dynamique FG Nexus Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FGNX aujourd'hui ?
L'action FG Nexus Inc. est cotée à 5.9800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.53%, a clôturé hier à 5.8900 et son volume d'échange a atteint 781. Le graphique en temps réel du cours de FGNX présente ces mises à jour.
L'action FG Nexus Inc. verse-t-elle des dividendes ?
FG Nexus Inc. est actuellement valorisé à 5.9800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -76.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGNX.
Comment acheter des actions FGNX ?
Vous pouvez acheter des actions FG Nexus Inc. au cours actuel de 5.9800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.9800 ou de 5.9830, le 781 et le -1.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGNX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FGNX ?
Investir dans FG Nexus Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.7500 - 25.7500 et le prix actuel 5.9800. Beaucoup comparent -54.70% et -76.78% avant de passer des ordres à 5.9800 ou 5.9830. Consultez le graphique du cours de FGNX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FG Nexus Inc. ?
Le cours le plus élevé de FG Nexus Inc. l'année dernière était 25.7500. Au cours de 5.7500 - 25.7500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.8900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FG Nexus Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FG Nexus Inc. ?
Le cours le plus bas de FG Nexus Inc. (FGNX) sur l'année a été 5.7500. Sa comparaison avec 5.9800 et 5.7500 - 25.7500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGNX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FGNX a-t-elle été divisée ?
FG Nexus Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.8900 et -76.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.8900
- Ouverture
- 6.0600
- Bid
- 5.9800
- Ask
- 5.9830
- Plus Bas
- 5.7600
- Plus Haut
- 6.1500
- Volume
- 781
- Changement quotidien
- 1.53%
- Changement Mensuel
- -54.70%
- Changement à 6 Mois
- -76.78%
- Changement Annuel
- -76.78%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4