FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant
A taxa do FGIWW para hoje mudou para 12.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0704 e o mais alto foi 0.0704.
Veja a dinâmica do par de moedas FGI Industries Ltd - warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FGIWW hoje?
Hoje FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) está avaliado em 0.0704. O instrumento é negociado dentro de 12.28%, o fechamento de ontem foi 0.0627, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGIWW em tempo real.
As ações de FGI Industries Ltd - warrant pagam dividendos?
Atualmente FGI Industries Ltd - warrant está avaliado em 0.0704. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -30.64% e USD. Monitore os movimentos de FGIWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FGIWW?
Você pode comprar ações de FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) pelo preço atual 0.0704. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0704 ou 0.0734, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGIWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FGIWW?
Investir em FGI Industries Ltd - warrant envolve considerar a faixa anual 0.0256 - 0.2772 e o preço atual 0.0704. Muitos comparam -64.80% e 0.57% antes de enviar ordens em 0.0704 ou 0.0734. Estude as mudanças diárias de preço de FGIWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FGI Industries Ltd.?
O maior preço de FGI Industries Ltd. (FGIWW) no último ano foi 0.2772. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0256 - 0.2772, e a comparação com 0.0627 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FGI Industries Ltd - warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FGI Industries Ltd.?
O menor preço de FGI Industries Ltd. (FGIWW) no ano foi 0.0256. A comparação com o preço atual 0.0704 e 0.0256 - 0.2772 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGIWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGIWW?
No passado FGI Industries Ltd - warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0627 e -30.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0627
- Open
- 0.0704
- Bid
- 0.0704
- Ask
- 0.0734
- Low
- 0.0704
- High
- 0.0704
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 12.28%
- Mudança mensal
- -64.80%
- Mudança de 6 meses
- 0.57%
- Mudança anual
- -30.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4