FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant
Курс FGIWW за сегодня изменился на 12.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0704, а максимальная — 0.0704.
Следите за динамикой FGI Industries Ltd - warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGIWW сегодня?
FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) сегодня оценивается на уровне 0.0704. Инструмент торгуется в пределах 12.28%, вчерашнее закрытие составило 0.0627, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGIWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FGI Industries Ltd - warrant?
FGI Industries Ltd - warrant в настоящее время оценивается в 0.0704. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.64% и USD. Отслеживайте движения FGIWW на графике в реальном времени.
Как купить акции FGIWW?
Вы можете купить акции FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) по текущей цене 0.0704. Ордера обычно размещаются около 0.0704 или 0.0734, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGIWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGIWW?
Инвестирование в FGI Industries Ltd - warrant предполагает учет годового диапазона 0.0256 - 0.2772 и текущей цены 0.0704. Многие сравнивают -64.80% и 0.57% перед размещением ордеров на 0.0704 или 0.0734. Изучайте ежедневные изменения цены FGIWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FGI Industries Ltd.?
Самая высокая цена FGI Industries Ltd. (FGIWW) за последний год составила 0.2772. Акции заметно колебались в пределах 0.0256 - 0.2772, сравнение с 0.0627 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FGI Industries Ltd - warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FGI Industries Ltd.?
Самая низкая цена FGI Industries Ltd. (FGIWW) за год составила 0.0256. Сравнение с текущими 0.0704 и 0.0256 - 0.2772 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGIWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGIWW?
В прошлом FGI Industries Ltd - warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0627 и -30.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0627
- Open
- 0.0704
- Bid
- 0.0704
- Ask
- 0.0734
- Low
- 0.0704
- High
- 0.0704
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 12.28%
- Месячное изменение
- -64.80%
- 6-месячное изменение
- 0.57%
- Годовое изменение
- -30.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%