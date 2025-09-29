КотировкиРазделы
Валюты / FGIWW
Назад в Рынок акций США

FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant

0.0704 USD 0.0077 (12.28%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGIWW за сегодня изменился на 12.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0704, а максимальная — 0.0704.

Следите за динамикой FGI Industries Ltd - warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGIWW сегодня?

FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) сегодня оценивается на уровне 0.0704. Инструмент торгуется в пределах 12.28%, вчерашнее закрытие составило 0.0627, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGIWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FGI Industries Ltd - warrant?

FGI Industries Ltd - warrant в настоящее время оценивается в 0.0704. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.64% и USD. Отслеживайте движения FGIWW на графике в реальном времени.

Как купить акции FGIWW?

Вы можете купить акции FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) по текущей цене 0.0704. Ордера обычно размещаются около 0.0704 или 0.0734, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGIWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGIWW?

Инвестирование в FGI Industries Ltd - warrant предполагает учет годового диапазона 0.0256 - 0.2772 и текущей цены 0.0704. Многие сравнивают -64.80% и 0.57% перед размещением ордеров на 0.0704 или 0.0734. Изучайте ежедневные изменения цены FGIWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FGI Industries Ltd.?

Самая высокая цена FGI Industries Ltd. (FGIWW) за последний год составила 0.2772. Акции заметно колебались в пределах 0.0256 - 0.2772, сравнение с 0.0627 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FGI Industries Ltd - warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FGI Industries Ltd.?

Самая низкая цена FGI Industries Ltd. (FGIWW) за год составила 0.0256. Сравнение с текущими 0.0704 и 0.0256 - 0.2772 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGIWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGIWW?

В прошлом FGI Industries Ltd - warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0627 и -30.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0704 0.0704
Годовой диапазон
0.0256 0.2772
Предыдущее закрытие
0.0627
Open
0.0704
Bid
0.0704
Ask
0.0734
Low
0.0704
High
0.0704
Объем
1
Дневное изменение
12.28%
Месячное изменение
-64.80%
6-месячное изменение
0.57%
Годовое изменение
-30.64%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.