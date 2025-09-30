- Aperçu
FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant
Le taux de change de FGIWW a changé de 12.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0704 et à un maximum de 0.0704.
Suivez la dynamique FGI Industries Ltd - warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FGIWW aujourd'hui ?
L'action FGI Industries Ltd - warrant est cotée à 0.0704 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.28%, a clôturé hier à 0.0627 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de FGIWW présente ces mises à jour.
L'action FGI Industries Ltd - warrant verse-t-elle des dividendes ?
FGI Industries Ltd - warrant est actuellement valorisé à 0.0704. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -30.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGIWW.
Comment acheter des actions FGIWW ?
Vous pouvez acheter des actions FGI Industries Ltd - warrant au cours actuel de 0.0704. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0704 ou de 0.0734, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGIWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FGIWW ?
Investir dans FGI Industries Ltd - warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0256 - 0.2772 et le prix actuel 0.0704. Beaucoup comparent -64.80% et 0.57% avant de passer des ordres à 0.0704 ou 0.0734. Consultez le graphique du cours de FGIWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FGI Industries Ltd. ?
Le cours le plus élevé de FGI Industries Ltd. l'année dernière était 0.2772. Au cours de 0.0256 - 0.2772, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0627 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FGI Industries Ltd - warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FGI Industries Ltd. ?
Le cours le plus bas de FGI Industries Ltd. (FGIWW) sur l'année a été 0.0256. Sa comparaison avec 0.0704 et 0.0256 - 0.2772 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGIWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FGIWW a-t-elle été divisée ?
FGI Industries Ltd - warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0627 et -30.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0627
- Ouverture
- 0.0704
- Bid
- 0.0704
- Ask
- 0.0734
- Plus Bas
- 0.0704
- Plus Haut
- 0.0704
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 12.28%
- Changement Mensuel
- -64.80%
- Changement à 6 Mois
- 0.57%
- Changement Annuel
- -30.64%
