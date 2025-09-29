- Panorámica
FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant
El tipo de cambio de FGIWW de hoy ha cambiado un 12.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0704, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0704.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FGI Industries Ltd - warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FGIWW hoy?
FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) se evalúa hoy en 0.0704. El instrumento se negocia dentro de 12.28%; el cierre de ayer ha sido 0.0627 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FGIWW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FGI Industries Ltd - warrant?
FGI Industries Ltd - warrant se evalúa actualmente en 0.0704. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -30.64% y USD. Monitoree los movimientos de FGIWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FGIWW?
Puede comprar acciones de FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) al precio actual de 0.0704. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0704 o 0.0734, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FGIWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FGIWW?
Invertir en FGI Industries Ltd - warrant implica tener en cuenta el rango anual 0.0256 - 0.2772 y el precio actual 0.0704. Muchos comparan -64.80% y 0.57% antes de colocar órdenes en 0.0704 o 0.0734. Estudie los cambios diarios de precios de FGIWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FGI Industries Ltd.?
El precio más alto de FGI Industries Ltd. (FGIWW) en el último año ha sido 0.2772. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0256 - 0.2772, una comparación con 0.0627 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FGI Industries Ltd - warrant en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FGI Industries Ltd.?
El precio más bajo de FGI Industries Ltd. (FGIWW) para el año ha sido 0.0256. La comparación con los actuales 0.0704 y 0.0256 - 0.2772 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FGIWW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FGIWW?
En el pasado, FGI Industries Ltd - warrant ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0627 y -30.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0627
- Open
- 0.0704
- Bid
- 0.0704
- Ask
- 0.0734
- Low
- 0.0704
- High
- 0.0704
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 12.28%
- Cambio mensual
- -64.80%
- Cambio a 6 meses
- 0.57%
- Cambio anual
- -30.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.