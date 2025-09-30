QuotazioniSezioni
FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant

0.0704 USD 0.0077 (12.28%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FGIWW ha avuto una variazione del 12.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0704 e ad un massimo di 0.0704.

Segui le dinamiche di FGI Industries Ltd - warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FGIWW oggi?

Oggi le azioni FGI Industries Ltd - warrant sono prezzate a 0.0704. Viene scambiato all'interno di 12.28%, la chiusura di ieri è stata 0.0627 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGIWW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FGI Industries Ltd - warrant pagano dividendi?

FGI Industries Ltd - warrant è attualmente valutato a 0.0704. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -30.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGIWW.

Come acquistare azioni FGIWW?

Puoi acquistare azioni FGI Industries Ltd - warrant al prezzo attuale di 0.0704. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0704 o 0.0734, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGIWW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FGIWW?

Investire in FGI Industries Ltd - warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0256 - 0.2772 e il prezzo attuale 0.0704. Molti confrontano -64.80% e 0.57% prima di effettuare ordini su 0.0704 o 0.0734. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGIWW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FGI Industries Ltd.?

Il prezzo massimo di FGI Industries Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.2772. All'interno di 0.0256 - 0.2772, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0627 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FGI Industries Ltd - warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FGI Industries Ltd.?

Il prezzo più basso di FGI Industries Ltd. (FGIWW) nel corso dell'anno è stato 0.0256. Confrontandolo con gli attuali 0.0704 e 0.0256 - 0.2772 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGIWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGIWW?

FGI Industries Ltd - warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0627 e -30.64%.

Intervallo Giornaliero
0.0704 0.0704
Intervallo Annuale
0.0256 0.2772
Chiusura Precedente
0.0627
Apertura
0.0704
Bid
0.0704
Ask
0.0734
Minimo
0.0704
Massimo
0.0704
Volume
1
Variazione giornaliera
12.28%
Variazione Mensile
-64.80%
Variazione Semestrale
0.57%
Variazione Annuale
-30.64%
