FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant
Der Wechselkurs von FGIWW hat sich für heute um 12.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0704 bis zu einem Hoch von 0.0704 gehandelt.
Verfolgen Sie die FGI Industries Ltd - warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FGIWW heute?
Die Aktie von FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) notiert heute bei 0.0704. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0627 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von FGIWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FGIWW Dividenden?
FGI Industries Ltd - warrant wird derzeit mit 0.0704 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -30.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FGIWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich FGIWW-Aktien?
Sie können Aktien von FGI Industries Ltd - warrant (FGIWW) zum aktuellen Kurs von 0.0704 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0704 oder 0.0734 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FGIWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FGIWW-Aktien?
Bei einer Investition in FGI Industries Ltd - warrant müssen die jährliche Spanne 0.0256 - 0.2772 und der aktuelle Kurs 0.0704 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -64.80% und 0.57%, bevor sie Orders zu 0.0704 oder 0.0734 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FGIWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FGI Industries Ltd.?
Der höchste Kurs von FGI Industries Ltd. (FGIWW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2772. Innerhalb von 0.0256 - 0.2772 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0627 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FGI Industries Ltd - warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FGI Industries Ltd.?
Der niedrigste Kurs von FGI Industries Ltd. (FGIWW) im Laufe des Jahres betrug 0.0256. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0704 und der Spanne 0.0256 - 0.2772 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FGIWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FGIWW statt?
FGI Industries Ltd - warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0627 und -30.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0627
- Eröffnung
- 0.0704
- Bid
- 0.0704
- Ask
- 0.0734
- Tief
- 0.0704
- Hoch
- 0.0704
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 12.28%
- Monatsänderung
- -64.80%
- 6-Monatsänderung
- 0.57%
- Jahresänderung
- -30.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4