FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant

0.0704 USD 0.0077 (12.28%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FGIWW汇率已更改12.28%。当日，交易品种以低点0.0704和高点0.0704进行交易。

关注FGI Industries Ltd - warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FGIWW股票今天的价格是多少？

FGI Industries Ltd - warrant股票今天的定价为0.0704。它在12.28%范围内交易，昨天的收盘价为0.0627，交易量达到1。FGIWW的实时价格图表显示了这些更新。

FGI Industries Ltd - warrant股票是否支付股息？

FGI Industries Ltd - warrant目前的价值为0.0704。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-30.64%和USD。实时查看图表以跟踪FGIWW走势。

如何购买FGIWW股票？

您可以以0.0704的当前价格购买FGI Industries Ltd - warrant股票。订单通常设置在0.0704或0.0734附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FGIWW的实时图表更新。

如何投资FGIWW股票？

投资FGI Industries Ltd - warrant需要考虑年度范围0.0256 - 0.2772和当前价格0.0704。许多人在以0.0704或0.0734下订单之前，会比较-64.80%和。实时查看FGIWW价格图表，了解每日变化。

FGI Industries Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FGI Industries Ltd.的最高价格是0.2772。在0.0256 - 0.2772内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FGI Industries Ltd - warrant的绩效。

FGI Industries Ltd.股票的最低价格是多少？

FGI Industries Ltd.（FGIWW）的最低价格为0.0256。将其与当前的0.0704和0.0256 - 0.2772进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGIWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGIWW股票是什么时候拆分的？

FGI Industries Ltd - warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0627和-30.64%中可见。

日范围
0.0704 0.0704
年范围
0.0256 0.2772
前一天收盘价
0.0627
开盘价
0.0704
卖价
0.0704
买价
0.0734
最低价
0.0704
最高价
0.0704
交易量
1
日变化
12.28%
月变化
-64.80%
6个月变化
0.57%
年变化
-30.64%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值