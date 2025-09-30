- 概要
FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant
FGIWWの今日の為替レートは、12.28%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0704の安値と0.0704の高値で取引されました。
FGI Industries Ltd - warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FGIWW株の現在の価格は？
FGI Industries Ltd - warrantの株価は本日0.0704です。12.28%内で取引され、前日の終値は0.0627、取引量は1に達しました。FGIWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FGI Industries Ltd - warrantの株は配当を出しますか？
FGI Industries Ltd - warrantの現在の価格は0.0704です。配当方針は会社によりますが、投資家は-30.64%やUSDにも注目します。FGIWWの動きはライブチャートで確認できます。
FGIWW株を買う方法は？
FGI Industries Ltd - warrantの株は現在0.0704で購入可能です。注文は通常0.0704または0.0734付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。FGIWWの最新情報はライブチャートで確認できます。
FGIWW株に投資する方法は？
FGI Industries Ltd - warrantへの投資では、年間の値幅0.0256 - 0.2772と現在の0.0704を考慮します。注文は多くの場合0.0704や0.0734で行われる前に、-64.80%や0.57%と比較されます。FGIWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FGI Industries Ltd.の株の最高値は？
FGI Industries Ltd.の過去1年の最高値は0.2772でした。0.0256 - 0.2772内で株価は大きく変動し、0.0627と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FGI Industries Ltd - warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FGI Industries Ltd.の株の最低値は？
FGI Industries Ltd.(FGIWW)の年間最安値は0.0256でした。現在の0.0704や0.0256 - 0.2772と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGIWWの動きはライブチャートで確認できます。
FGIWWの株式分割はいつ行われましたか？
FGI Industries Ltd - warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0627、-30.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0627
- 始値
- 0.0704
- 買値
- 0.0704
- 買値
- 0.0734
- 安値
- 0.0704
- 高値
- 0.0704
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 12.28%
- 1ヶ月の変化
- -64.80%
- 6ヶ月の変化
- 0.57%
- 1年の変化
- -30.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4