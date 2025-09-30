クォートセクション
FGIWW: FGI Industries Ltd - warrant

0.0704 USD 0.0077 (12.28%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGIWWの今日の為替レートは、12.28%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0704の安値と0.0704の高値で取引されました。

FGI Industries Ltd - warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FGIWW株の現在の価格は？

FGI Industries Ltd - warrantの株価は本日0.0704です。12.28%内で取引され、前日の終値は0.0627、取引量は1に達しました。FGIWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FGI Industries Ltd - warrantの株は配当を出しますか？

FGI Industries Ltd - warrantの現在の価格は0.0704です。配当方針は会社によりますが、投資家は-30.64%やUSDにも注目します。FGIWWの動きはライブチャートで確認できます。

FGIWW株を買う方法は？

FGI Industries Ltd - warrantの株は現在0.0704で購入可能です。注文は通常0.0704または0.0734付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。FGIWWの最新情報はライブチャートで確認できます。

FGIWW株に投資する方法は？

FGI Industries Ltd - warrantへの投資では、年間の値幅0.0256 - 0.2772と現在の0.0704を考慮します。注文は多くの場合0.0704や0.0734で行われる前に、-64.80%や0.57%と比較されます。FGIWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FGI Industries Ltd.の株の最高値は？

FGI Industries Ltd.の過去1年の最高値は0.2772でした。0.0256 - 0.2772内で株価は大きく変動し、0.0627と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FGI Industries Ltd - warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FGI Industries Ltd.の株の最低値は？

FGI Industries Ltd.(FGIWW)の年間最安値は0.0256でした。現在の0.0704や0.0256 - 0.2772と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGIWWの動きはライブチャートで確認できます。

FGIWWの株式分割はいつ行われましたか？

FGI Industries Ltd - warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0627、-30.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0704 0.0704
1年のレンジ
0.0256 0.2772
以前の終値
0.0627
始値
0.0704
買値
0.0704
買値
0.0734
安値
0.0704
高値
0.0704
出来高
1
1日の変化
12.28%
1ヶ月の変化
-64.80%
6ヶ月の変化
0.57%
1年の変化
-30.64%
