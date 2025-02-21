Moedas / FG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FG: F&G Annuities & Life Inc
33.81 USD 0.21 (0.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FG para hoje mudou para 0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.58 e o mais alto foi 34.58.
Veja a dinâmica do par de moedas F&G Annuities & Life Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FG Notícias
- Fasadgruppen Q2 2025 slides: Profitability surges despite organic sales decline
- Earnings call transcript: Fasadgruppen Group AB Q2 2025 sees rising sales, stable stock
- Fidelity National Financial declares quarterly dividend of $0.50
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- F&G Q2 2025 slides reveal sales recovery amid ongoing earnings challenges
- F&g Annuities (FG) Q2 Revenue Up 16%
- F G Annuities Life earnings missed by $0.60, revenue topped estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G partners with Blackstone-backed reinsurer in $1 billion deal
- Abacus Life, Inc. (ABL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Earnings Preview: F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fidelity National Financial names former U.S. Attorney as legal exec
- F&G Annuities & Life Inc stock hits 52-week low at 30.1 USD
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Successful Completion of Consent Solicitation
- F&G Annuities & Life Stock: Extremely Cheap Despite Damaged Credibility (NYSE:FG)
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Commencement of Consent Solicitation
- F&G Annuities validates InvestingPro’s bearish Fair Value assessment
- Fidelity National Financial buys $151.2 million in F&G annuities stock
- F&G Annuities & Life Stock: Questionable Share Issuance Leads To An Overreaction (NYSE:FG)
- F&G Annuities & Life, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FG)
Faixa diária
33.58 34.58
Faixa anual
30.03 50.76
- Fechamento anterior
- 33.60
- Open
- 33.67
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Low
- 33.58
- High
- 34.58
- Volume
- 700
- Mudança diária
- 0.63%
- Mudança mensal
- -0.91%
- Mudança de 6 meses
- -4.81%
- Mudança anual
- -23.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh