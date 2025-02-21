Währungen / FG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FG: F&G Annuities & Life Inc
33.61 USD 0.20 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.27 bis zu einem Hoch von 34.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die F&G Annuities & Life Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FG News
- Fasadgruppen Q2 2025 slides: Profitability surges despite organic sales decline
- Earnings call transcript: Fasadgruppen Group AB Q2 2025 sees rising sales, stable stock
- Fidelity National Financial declares quarterly dividend of $0.50
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- F&G Q2 2025 slides reveal sales recovery amid ongoing earnings challenges
- F&g Annuities (FG) Q2 Revenue Up 16%
- F G Annuities Life earnings missed by $0.60, revenue topped estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G partners with Blackstone-backed reinsurer in $1 billion deal
- Abacus Life, Inc. (ABL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Earnings Preview: F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fidelity National Financial names former U.S. Attorney as legal exec
- F&G Annuities & Life Inc stock hits 52-week low at 30.1 USD
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Successful Completion of Consent Solicitation
- F&G Annuities & Life Stock: Extremely Cheap Despite Damaged Credibility (NYSE:FG)
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Commencement of Consent Solicitation
- F&G Annuities validates InvestingPro’s bearish Fair Value assessment
- Fidelity National Financial buys $151.2 million in F&G annuities stock
- F&G Annuities & Life Stock: Questionable Share Issuance Leads To An Overreaction (NYSE:FG)
- F&G Annuities & Life, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FG)
Tagesspanne
33.27 34.16
Jahresspanne
30.03 50.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.81
- Eröffnung
- 33.42
- Bid
- 33.61
- Ask
- 33.91
- Tief
- 33.27
- Hoch
- 34.16
- Volumen
- 432
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- -1.49%
- 6-Monatsänderung
- -5.38%
- Jahresänderung
- -23.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K