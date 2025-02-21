KurseKategorien
FG: F&G Annuities & Life Inc

33.61 USD 0.20 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.27 bis zu einem Hoch von 34.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die F&G Annuities & Life Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
33.27 34.16
Jahresspanne
30.03 50.76
Vorheriger Schlusskurs
33.81
Eröffnung
33.42
Bid
33.61
Ask
33.91
Tief
33.27
Hoch
34.16
Volumen
432
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
-1.49%
6-Monatsänderung
-5.38%
Jahresänderung
-23.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K