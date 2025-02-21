КотировкиРазделы
Валюты / FG
Назад в Рынок акций США

FG: F&G Annuities & Life Inc

33.60 USD 0.84 (2.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FG за сегодня изменился на -2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.23, а максимальная — 34.08.

Следите за динамикой F&G Annuities & Life Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FG

Дневной диапазон
33.23 34.08
Годовой диапазон
30.03 50.76
Предыдущее закрытие
34.44
Open
34.03
Bid
33.60
Ask
33.90
Low
33.23
High
34.08
Объем
535
Дневное изменение
-2.44%
Месячное изменение
-1.52%
6-месячное изменение
-5.41%
Годовое изменение
-23.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.