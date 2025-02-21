Валюты / FG
FG: F&G Annuities & Life Inc
33.60 USD 0.84 (2.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FG за сегодня изменился на -2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.23, а максимальная — 34.08.
Новости FG
Дневной диапазон
33.23 34.08
Годовой диапазон
30.03 50.76
- Предыдущее закрытие
- 34.44
- Open
- 34.03
- Bid
- 33.60
- Ask
- 33.90
- Low
- 33.23
- High
- 34.08
- Объем
- 535
- Дневное изменение
- -2.44%
- Месячное изменение
- -1.52%
- 6-месячное изменение
- -5.41%
- Годовое изменение
- -23.71%
