FG: F&G Annuities & Life Inc
32.95 USD 0.66 (1.96%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FG 환율이 오늘 -1.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.95이고 고가는 33.70이었습니다.
F&G Annuities & Life Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FG News
- Fasadgruppen Q2 2025 slides: Profitability surges despite organic sales decline
- Earnings call transcript: Fasadgruppen Group AB Q2 2025 sees rising sales, stable stock
- Fidelity National Financial declares quarterly dividend of $0.50
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- F&G Q2 2025 slides reveal sales recovery amid ongoing earnings challenges
- F&g Annuities (FG) Q2 Revenue Up 16%
- F G Annuities Life earnings missed by $0.60, revenue topped estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G partners with Blackstone-backed reinsurer in $1 billion deal
- Abacus Life, Inc. (ABL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Earnings Preview: F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fidelity National Financial names former U.S. Attorney as legal exec
- F&G Annuities & Life Inc stock hits 52-week low at 30.1 USD
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Successful Completion of Consent Solicitation
- F&G Annuities & Life Stock: Extremely Cheap Despite Damaged Credibility (NYSE:FG)
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Commencement of Consent Solicitation
- F&G Annuities validates InvestingPro’s bearish Fair Value assessment
- Fidelity National Financial buys $151.2 million in F&G annuities stock
- F&G Annuities & Life Stock: Questionable Share Issuance Leads To An Overreaction (NYSE:FG)
- F&G Annuities & Life, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FG)
일일 변동 비율
32.95 33.70
년간 변동
30.03 50.76
- 이전 종가
- 33.61
- 시가
- 33.61
- Bid
- 32.95
- Ask
- 33.25
- 저가
- 32.95
- 고가
- 33.70
- 볼륨
- 274
- 일일 변동
- -1.96%
- 월 변동
- -3.43%
- 6개월 변동
- -7.24%
- 년간 변동율
- -25.18%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K