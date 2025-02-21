Valute / FG
FG: F&G Annuities & Life Inc
32.95 USD 0.66 (1.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FG ha avuto una variazione del -1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.95 e ad un massimo di 33.70.
Segui le dinamiche di F&G Annuities & Life Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FG News
Intervallo Giornaliero
32.95 33.70
Intervallo Annuale
30.03 50.76
- Chiusura Precedente
- 33.61
- Apertura
- 33.61
- Bid
- 32.95
- Ask
- 33.25
- Minimo
- 32.95
- Massimo
- 33.70
- Volume
- 274
- Variazione giornaliera
- -1.96%
- Variazione Mensile
- -3.43%
- Variazione Semestrale
- -7.24%
- Variazione Annuale
- -25.18%
20 settembre, sabato