FG: F&G Annuities & Life Inc

32.95 USD 0.66 (1.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FG ha avuto una variazione del -1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.95 e ad un massimo di 33.70.

Segui le dinamiche di F&G Annuities & Life Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.95 33.70
Intervallo Annuale
30.03 50.76
Chiusura Precedente
33.61
Apertura
33.61
Bid
32.95
Ask
33.25
Minimo
32.95
Massimo
33.70
Volume
274
Variazione giornaliera
-1.96%
Variazione Mensile
-3.43%
Variazione Semestrale
-7.24%
Variazione Annuale
-25.18%
20 settembre, sabato