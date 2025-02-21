クォートセクション
通貨 / FG
FG: F&G Annuities & Life Inc

33.61 USD 0.20 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり33.27の安値と34.16の高値で取引されました。

F&G Annuities & Life Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FG News

1日のレンジ
33.27 34.16
1年のレンジ
30.03 50.76
以前の終値
33.81
始値
33.42
買値
33.61
買値
33.91
安値
33.27
高値
34.16
出来高
432
1日の変化
-0.59%
1ヶ月の変化
-1.49%
6ヶ月の変化
-5.38%
1年の変化
-23.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K