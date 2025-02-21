通貨 / FG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FG: F&G Annuities & Life Inc
33.61 USD 0.20 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FGの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり33.27の安値と34.16の高値で取引されました。
F&G Annuities & Life Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FG News
- Fasadgruppen Q2 2025 slides: Profitability surges despite organic sales decline
- Earnings call transcript: Fasadgruppen Group AB Q2 2025 sees rising sales, stable stock
- Fidelity National Financial declares quarterly dividend of $0.50
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- F&G Q2 2025 slides reveal sales recovery amid ongoing earnings challenges
- F&g Annuities (FG) Q2 Revenue Up 16%
- F G Annuities Life earnings missed by $0.60, revenue topped estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G partners with Blackstone-backed reinsurer in $1 billion deal
- Abacus Life, Inc. (ABL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Earnings Preview: F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fidelity National Financial names former U.S. Attorney as legal exec
- F&G Annuities & Life Inc stock hits 52-week low at 30.1 USD
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Successful Completion of Consent Solicitation
- F&G Annuities & Life Stock: Extremely Cheap Despite Damaged Credibility (NYSE:FG)
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Commencement of Consent Solicitation
- F&G Annuities validates InvestingPro’s bearish Fair Value assessment
- Fidelity National Financial buys $151.2 million in F&G annuities stock
- F&G Annuities & Life Stock: Questionable Share Issuance Leads To An Overreaction (NYSE:FG)
- F&G Annuities & Life, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FG)
1日のレンジ
33.27 34.16
1年のレンジ
30.03 50.76
- 以前の終値
- 33.81
- 始値
- 33.42
- 買値
- 33.61
- 買値
- 33.91
- 安値
- 33.27
- 高値
- 34.16
- 出来高
- 432
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- -1.49%
- 6ヶ月の変化
- -5.38%
- 1年の変化
- -23.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K