Divisas / FG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FG: F&G Annuities & Life Inc
33.81 USD 0.21 (0.63%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FG de hoy ha cambiado un 0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.58, mientras que el máximo ha alcanzado 34.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas F&G Annuities & Life Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FG News
- Fasadgruppen Q2 2025 slides: Profitability surges despite organic sales decline
- Earnings call transcript: Fasadgruppen Group AB Q2 2025 sees rising sales, stable stock
- Fidelity National Financial declares quarterly dividend of $0.50
- New Strong Sell Stocks for August 7th
- F&G Q2 2025 slides reveal sales recovery amid ongoing earnings challenges
- F&g Annuities (FG) Q2 Revenue Up 16%
- F G Annuities Life earnings missed by $0.60, revenue topped estimates
- F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F&G partners with Blackstone-backed reinsurer in $1 billion deal
- Abacus Life, Inc. (ABL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Earnings Preview: F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Q2 Earnings Expected to Decline
- Fidelity National Financial names former U.S. Attorney as legal exec
- F&G Annuities & Life Inc stock hits 52-week low at 30.1 USD
- Middle Coast Investing Q2 2025 Letter: All Better Now?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Successful Completion of Consent Solicitation
- F&G Annuities & Life Stock: Extremely Cheap Despite Damaged Credibility (NYSE:FG)
- Fidelity National Financial, Inc. Announces Commencement of Consent Solicitation
- F&G Annuities validates InvestingPro’s bearish Fair Value assessment
- Fidelity National Financial buys $151.2 million in F&G annuities stock
- F&G Annuities & Life Stock: Questionable Share Issuance Leads To An Overreaction (NYSE:FG)
- F&G Annuities & Life, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FG)
Rango diario
33.58 34.58
Rango anual
30.03 50.76
- Cierres anteriores
- 33.60
- Open
- 33.67
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Low
- 33.58
- High
- 34.58
- Volumen
- 700
- Cambio diario
- 0.63%
- Cambio mensual
- -0.91%
- Cambio a 6 meses
- -4.81%
- Cambio anual
- -23.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B