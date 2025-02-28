Moedas / EXFY
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.99 USD 0.05 (2.58%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXFY para hoje mudou para 2.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.97 e o mais alto foi 2.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Expensify Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EXFY Notícias
- Expensify, Inc. (EXFY) Presents Citi's 2025 Global Technology, Media Telecommunication
- Expensify integrates with DoorDash for Business to automate receipt import
- Expensify, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Expensify misses Q2 2025 earnings, stock dips
- Expensify: Clients Have The Upper Hand (NASDAQ:EXFY)
- Expensify: Simplified Pricing Is Helping To Drive Growth Acceleration (EXFY)
- Expensify: A Buy On Multiple Growth Levers (NASDAQ:EXFY)
- Expensify stock rating reiterated by JMP amid international expansion
- Expensify repurchases over 1.2 million shares of class A common stock
- Expensify Expands Global Support for Company Cards, Languages, Billing, and Reimbursements
- Expensify CFO Schaffer sells $4.3k in shares
- Expensify director Vidal sells $7.6k in shares
- Expensify shareholders approve board nominees and auditor
- Expensify CEO Barrett sells $70,500 in stock
- Expensify, Inc. (EXFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.97 2.02
Faixa anual
1.62 4.14
- Fechamento anterior
- 1.94
- Open
- 1.98
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Low
- 1.97
- High
- 2.02
- Volume
- 647
- Mudança diária
- 2.58%
- Mudança mensal
- 2.58%
- Mudança de 6 meses
- -34.11%
- Mudança anual
- 0.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh