QuotazioniSezioni
Valute / EXFY
Tornare a Azioni

EXFY: Expensify Inc - Class A

1.95 USD 0.04 (2.01%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EXFY ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.92 e ad un massimo di 2.03.

Segui le dinamiche di Expensify Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXFY News

Intervallo Giornaliero
1.92 2.03
Intervallo Annuale
1.62 4.14
Chiusura Precedente
1.99
Apertura
1.98
Bid
1.95
Ask
2.25
Minimo
1.92
Massimo
2.03
Volume
1.247 K
Variazione giornaliera
-2.01%
Variazione Mensile
0.52%
Variazione Semestrale
-35.43%
Variazione Annuale
-1.52%
21 settembre, domenica