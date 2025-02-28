Valute / EXFY
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.95 USD 0.04 (2.01%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EXFY ha avuto una variazione del -2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.92 e ad un massimo di 2.03.
Segui le dinamiche di Expensify Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.92 2.03
Intervallo Annuale
1.62 4.14
- Chiusura Precedente
- 1.99
- Apertura
- 1.98
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Minimo
- 1.92
- Massimo
- 2.03
- Volume
- 1.247 K
- Variazione giornaliera
- -2.01%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- -35.43%
- Variazione Annuale
- -1.52%
21 settembre, domenica