Divisas / EXFY
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.94 USD 0.02 (1.04%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXFY de hoy ha cambiado un 1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.89, mientras que el máximo ha alcanzado 2.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Expensify Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.89 2.00
Rango anual
1.62 4.14
- Cierres anteriores
- 1.92
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.89
- High
- 2.00
- Volumen
- 1.057 K
- Cambio diario
- 1.04%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -35.76%
- Cambio anual
- -2.02%
