货币 / EXFY
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.93 USD 0.01 (0.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXFY汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点1.89和高点2.00进行交易。
关注Expensify Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EXFY新闻
日范围
1.89 2.00
年范围
1.62 4.14
- 前一天收盘价
- 1.92
- 开盘价
- 1.91
- 卖价
- 1.93
- 买价
- 2.23
- 最低价
- 1.89
- 最高价
- 2.00
- 交易量
- 994
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- -0.52%
- 6个月变化
- -36.09%
- 年变化
- -2.53%
