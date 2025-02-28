通貨 / EXFY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.99 USD 0.05 (2.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXFYの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり1.96の安値と2.02の高値で取引されました。
Expensify Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXFY News
- Expensify, Inc. (EXFY) Presents Citi's 2025 Global Technology, Media Telecommunication
- Expensify integrates with DoorDash for Business to automate receipt import
- Expensify, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Expensify misses Q2 2025 earnings, stock dips
- Expensify: Clients Have The Upper Hand (NASDAQ:EXFY)
- Expensify: Simplified Pricing Is Helping To Drive Growth Acceleration (EXFY)
- Expensify: A Buy On Multiple Growth Levers (NASDAQ:EXFY)
- Expensify stock rating reiterated by JMP amid international expansion
- Expensify repurchases over 1.2 million shares of class A common stock
- Expensify Expands Global Support for Company Cards, Languages, Billing, and Reimbursements
- Expensify CFO Schaffer sells $4.3k in shares
- Expensify director Vidal sells $7.6k in shares
- Expensify shareholders approve board nominees and auditor
- Expensify CEO Barrett sells $70,500 in stock
- Expensify, Inc. (EXFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.96 2.02
1年のレンジ
1.62 4.14
- 以前の終値
- 1.94
- 始値
- 1.98
- 買値
- 1.99
- 買値
- 2.29
- 安値
- 1.96
- 高値
- 2.02
- 出来高
- 949
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- 2.58%
- 6ヶ月の変化
- -34.11%
- 1年の変化
- 0.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K