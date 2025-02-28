Währungen / EXFY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXFY hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.96 bis zu einem Hoch von 2.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Expensify Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXFY News
- Expensify Stock: Tough To Argue With Solid Cash Flow (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Presents Citi's 2025 Global Technology, Media Telecommunication
- Expensify integrates with DoorDash for Business to automate receipt import
- Expensify, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Expensify misses Q2 2025 earnings, stock dips
- Expensify: Clients Have The Upper Hand (NASDAQ:EXFY)
- Expensify: Simplified Pricing Is Helping To Drive Growth Acceleration (EXFY)
- Expensify: A Buy On Multiple Growth Levers (NASDAQ:EXFY)
- Expensify stock rating reiterated by JMP amid international expansion
- Expensify repurchases over 1.2 million shares of class A common stock
- Expensify Expands Global Support for Company Cards, Languages, Billing, and Reimbursements
- Expensify CFO Schaffer sells $4.3k in shares
- Expensify director Vidal sells $7.6k in shares
- Expensify shareholders approve board nominees and auditor
- Expensify CEO Barrett sells $70,500 in stock
- Expensify, Inc. (EXFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.96 2.03
Jahresspanne
1.62 4.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.99
- Eröffnung
- 1.98
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Tief
- 1.96
- Hoch
- 2.03
- Volumen
- 621
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- 1.03%
- 6-Monatsänderung
- -35.10%
- Jahresänderung
- -1.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K