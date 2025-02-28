Devises / EXFY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.95 USD 0.04 (2.01%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EXFY a changé de -2.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.92 et à un maximum de 2.03.
Suivez la dynamique Expensify Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXFY Nouvelles
- Expensify Stock: Tough To Argue With Solid Cash Flow (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Presents Citi's 2025 Global Technology, Media Telecommunication
- Expensify integrates with DoorDash for Business to automate receipt import
- Expensify, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Expensify misses Q2 2025 earnings, stock dips
- Expensify: Clients Have The Upper Hand (NASDAQ:EXFY)
- Expensify: Simplified Pricing Is Helping To Drive Growth Acceleration (EXFY)
- Expensify: A Buy On Multiple Growth Levers (NASDAQ:EXFY)
- Expensify stock rating reiterated by JMP amid international expansion
- Expensify repurchases over 1.2 million shares of class A common stock
- Expensify Expands Global Support for Company Cards, Languages, Billing, and Reimbursements
- Expensify CFO Schaffer sells $4.3k in shares
- Expensify director Vidal sells $7.6k in shares
- Expensify shareholders approve board nominees and auditor
- Expensify CEO Barrett sells $70,500 in stock
- Expensify, Inc. (EXFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.92 2.03
Range Annuel
1.62 4.14
- Clôture Précédente
- 1.99
- Ouverture
- 1.98
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Plus Bas
- 1.92
- Plus Haut
- 2.03
- Volume
- 1.247 K
- Changement quotidien
- -2.01%
- Changement Mensuel
- 0.52%
- Changement à 6 Mois
- -35.43%
- Changement Annuel
- -1.52%
20 septembre, samedi