Валюты / EXFY
EXFY: Expensify Inc - Class A
1.92 USD 0.02 (1.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXFY за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.86, а максимальная — 1.93.
Следите за динамикой Expensify Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EXFY
- Expensify, Inc. (EXFY) Presents Citi's 2025 Global Technology, Media Telecommunication
- Expensify integrates with DoorDash for Business to automate receipt import
- Expensify, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EXFY)
- Expensify, Inc. (EXFY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Expensify misses Q2 2025 earnings, stock dips
- Expensify: Clients Have The Upper Hand (NASDAQ:EXFY)
- Expensify: Simplified Pricing Is Helping To Drive Growth Acceleration (EXFY)
- Expensify: A Buy On Multiple Growth Levers (NASDAQ:EXFY)
- Expensify stock rating reiterated by JMP amid international expansion
- Expensify repurchases over 1.2 million shares of class A common stock
- Expensify Expands Global Support for Company Cards, Languages, Billing, and Reimbursements
- Expensify CFO Schaffer sells $4.3k in shares
- Expensify director Vidal sells $7.6k in shares
- Expensify shareholders approve board nominees and auditor
- Expensify CEO Barrett sells $70,500 in stock
- Expensify, Inc. (EXFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.86 1.93
Годовой диапазон
1.62 4.14
- Предыдущее закрытие
- 1.90
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.86
- High
- 1.93
- Объем
- 845
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- -1.03%
- 6-месячное изменение
- -36.42%
- Годовое изменение
- -3.03%
