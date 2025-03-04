CotaçõesSeções
Moedas / EUSA
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

102.92 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EUSA para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 102.34 e o mais alto foi 102.99.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EUSA hoje?

Hoje iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) está avaliado em 102.92. O instrumento é negociado dentro de 0.01%, o fechamento de ontem foi 102.91, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EUSA em tempo real.

As ações de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI USA Equal Weighted ETF está avaliado em 102.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.19% e USD. Monitore os movimentos de EUSA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EUSA?

Você pode comprar ações de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) pelo preço atual 102.92. Ordens geralmente são executadas perto de 102.92 ou 103.22, enquanto 48 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EUSA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EUSA?

Investir em iShares MSCI USA Equal Weighted ETF envolve considerar a faixa anual 81.38 - 103.76 e o preço atual 102.92. Muitos comparam 1.45% e 10.32% antes de enviar ordens em 102.92 ou 103.22. Estude as mudanças diárias de preço de EUSA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SCIOTO DOWNS INC?

O maior preço de SCIOTO DOWNS INC (EUSA) no último ano foi 103.76. As ações oscilaram bastante dentro de 81.38 - 103.76, e a comparação com 102.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SCIOTO DOWNS INC?

O menor preço de SCIOTO DOWNS INC (EUSA) no ano foi 81.38. A comparação com o preço atual 102.92 e 81.38 - 103.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EUSA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EUSA?

No passado iShares MSCI USA Equal Weighted ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 102.91 e 8.19% após os eventos corporativos.

Faixa diária
102.34 102.99
Faixa anual
81.38 103.76
Fechamento anterior
102.91
Open
102.99
Bid
102.92
Ask
103.22
Low
102.34
High
102.99
Volume
48
Mudança diária
0.01%
Mudança mensal
1.45%
Mudança de 6 meses
10.32%
Mudança anual
8.19%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8