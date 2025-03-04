- Aperçu
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
Le taux de change de EUSA a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.60 et à un maximum de 103.04.
Suivez la dynamique iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUSA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EUSA aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI USA Equal Weighted ETF est cotée à 102.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.30%, a clôturé hier à 102.60 et son volume d'échange a atteint 69. Le graphique en temps réel du cours de EUSA présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI USA Equal Weighted ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF est actuellement valorisé à 102.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EUSA.
Comment acheter des actions EUSA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI USA Equal Weighted ETF au cours actuel de 102.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 102.91 ou de 103.21, le 69 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EUSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EUSA ?
Investir dans iShares MSCI USA Equal Weighted ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 81.38 - 103.76 et le prix actuel 102.91. Beaucoup comparent 1.44% et 10.31% avant de passer des ordres à 102.91 ou 103.21. Consultez le graphique du cours de EUSA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SCIOTO DOWNS INC ?
Le cours le plus élevé de SCIOTO DOWNS INC l'année dernière était 103.76. Au cours de 81.38 - 103.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 102.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SCIOTO DOWNS INC ?
Le cours le plus bas de SCIOTO DOWNS INC (EUSA) sur l'année a été 81.38. Sa comparaison avec 102.91 et 81.38 - 103.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EUSA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EUSA a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 102.60 et 8.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 102.60
- Ouverture
- 103.00
- Bid
- 102.91
- Ask
- 103.21
- Plus Bas
- 102.60
- Plus Haut
- 103.04
- Volume
- 69
- Changement quotidien
- 0.30%
- Changement Mensuel
- 1.44%
- Changement à 6 Mois
- 10.31%
- Changement Annuel
- 8.18%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8