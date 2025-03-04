CotationsSections
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

102.91 USD 0.31 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EUSA a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.60 et à un maximum de 103.04.

Suivez la dynamique iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EUSA aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI USA Equal Weighted ETF est cotée à 102.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.30%, a clôturé hier à 102.60 et son volume d'échange a atteint 69. Le graphique en temps réel du cours de EUSA présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI USA Equal Weighted ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF est actuellement valorisé à 102.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EUSA.

Comment acheter des actions EUSA ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI USA Equal Weighted ETF au cours actuel de 102.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 102.91 ou de 103.21, le 69 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EUSA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EUSA ?

Investir dans iShares MSCI USA Equal Weighted ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 81.38 - 103.76 et le prix actuel 102.91. Beaucoup comparent 1.44% et 10.31% avant de passer des ordres à 102.91 ou 103.21. Consultez le graphique du cours de EUSA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SCIOTO DOWNS INC ?

Le cours le plus élevé de SCIOTO DOWNS INC l'année dernière était 103.76. Au cours de 81.38 - 103.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 102.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SCIOTO DOWNS INC ?

Le cours le plus bas de SCIOTO DOWNS INC (EUSA) sur l'année a été 81.38. Sa comparaison avec 102.91 et 81.38 - 103.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EUSA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EUSA a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 102.60 et 8.18% après les opérations sur titres.

Range quotidien
102.60 103.04
Range Annuel
81.38 103.76
Clôture Précédente
102.60
Ouverture
103.00
Bid
102.91
Ask
103.21
Plus Bas
102.60
Plus Haut
103.04
Volume
69
Changement quotidien
0.30%
Changement Mensuel
1.44%
Changement à 6 Mois
10.31%
Changement Annuel
8.18%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8