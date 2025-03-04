- 概要
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSAの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり102.35の安値と102.53の高値で取引されました。
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUSA News
よくあるご質問
EUSA株の現在の価格は？
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの株価は本日102.53です。-0.37%内で取引され、前日の終値は102.91、取引量は5に達しました。EUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの現在の価格は102.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.78%やUSDにも注目します。EUSAの動きはライブチャートで確認できます。
EUSA株を買う方法は？
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの株は現在102.53で購入可能です。注文は通常102.53または102.83付近で行われ、5や0.18%が市場の動きを示します。EUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。
EUSA株に投資する方法は？
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFへの投資では、年間の値幅81.38 - 103.76と現在の102.53を考慮します。注文は多くの場合102.53や102.83で行われる前に、1.06%や9.90%と比較されます。EUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SCIOTO DOWNS INCの株の最高値は？
SCIOTO DOWNS INCの過去1年の最高値は103.76でした。81.38 - 103.76内で株価は大きく変動し、102.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI USA Equal Weighted ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SCIOTO DOWNS INCの株の最低値は？
SCIOTO DOWNS INC(EUSA)の年間最安値は81.38でした。現在の102.53や81.38 - 103.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUSAの動きはライブチャートで確認できます。
EUSAの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI USA Equal Weighted ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、102.91、7.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 102.91
- 始値
- 102.35
- 買値
- 102.53
- 買値
- 102.83
- 安値
- 102.35
- 高値
- 102.53
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 1.06%
- 6ヶ月の変化
- 9.90%
- 1年の変化
- 7.78%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8