EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

102.53 USD 0.38 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EUSAの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり102.35の安値と102.53の高値で取引されました。

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EUSA株の現在の価格は？

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの株価は本日102.53です。-0.37%内で取引され、前日の終値は102.91、取引量は5に達しました。EUSAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの現在の価格は102.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.78%やUSDにも注目します。EUSAの動きはライブチャートで確認できます。

EUSA株を買う方法は？

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFの株は現在102.53で購入可能です。注文は通常102.53または102.83付近で行われ、5や0.18%が市場の動きを示します。EUSAの最新情報はライブチャートで確認できます。

EUSA株に投資する方法は？

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFへの投資では、年間の値幅81.38 - 103.76と現在の102.53を考慮します。注文は多くの場合102.53や102.83で行われる前に、1.06%や9.90%と比較されます。EUSAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SCIOTO DOWNS INCの株の最高値は？

SCIOTO DOWNS INCの過去1年の最高値は103.76でした。81.38 - 103.76内で株価は大きく変動し、102.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI USA Equal Weighted ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SCIOTO DOWNS INCの株の最低値は？

SCIOTO DOWNS INC(EUSA)の年間最安値は81.38でした。現在の102.53や81.38 - 103.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUSAの動きはライブチャートで確認できます。

EUSAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI USA Equal Weighted ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、102.91、7.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
102.35 102.53
1年のレンジ
81.38 103.76
以前の終値
102.91
始値
102.35
買値
102.53
買値
102.83
安値
102.35
高値
102.53
出来高
5
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
1.06%
6ヶ月の変化
9.90%
1年の変化
7.78%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8