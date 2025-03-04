- Übersicht
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
Der Wechselkurs von EUSA hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.34 bis zu einem Hoch von 102.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI USA Equal Weighted ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EUSA heute?
Die Aktie von iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) notiert heute bei 102.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 102.91 und das Handelsvolumen erreichte 48. Das Live-Chart von EUSA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EUSA Dividenden?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF wird derzeit mit 102.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EUSA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EUSA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) zum aktuellen Kurs von 102.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 102.92 oder 103.22 platziert, während 48 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EUSA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EUSA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI USA Equal Weighted ETF müssen die jährliche Spanne 81.38 - 103.76 und der aktuelle Kurs 102.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.45% und 10.32%, bevor sie Orders zu 102.92 oder 103.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EUSA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SCIOTO DOWNS INC?
Der höchste Kurs von SCIOTO DOWNS INC (EUSA) im vergangenen Jahr lag bei 103.76. Innerhalb von 81.38 - 103.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 102.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI USA Equal Weighted ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SCIOTO DOWNS INC?
Der niedrigste Kurs von SCIOTO DOWNS INC (EUSA) im Laufe des Jahres betrug 81.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 102.92 und der Spanne 81.38 - 103.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EUSA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EUSA statt?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 102.91 und 8.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.91
- Eröffnung
- 102.99
- Bid
- 102.92
- Ask
- 103.22
- Tief
- 102.34
- Hoch
- 102.99
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 1.45%
- 6-Monatsänderung
- 10.32%
- Jahresänderung
- 8.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8