КотировкиРазделы
Валюты / EUSA
Назад в Рынок акций США

EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

102.91 USD 0.31 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EUSA за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.60, а максимальная — 103.04.

Следите за динамикой iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EUSA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUSA сегодня?

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) сегодня оценивается на уровне 102.91. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 102.60, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUSA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Equal Weighted ETF?

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF в настоящее время оценивается в 102.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.18% и USD. Отслеживайте движения EUSA на графике в реальном времени.

Как купить акции EUSA?

Вы можете купить акции iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) по текущей цене 102.91. Ордера обычно размещаются около 102.91 или 103.21, тогда как 69 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUSA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUSA?

Инвестирование в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF предполагает учет годового диапазона 81.38 - 103.76 и текущей цены 102.91. Многие сравнивают 1.44% и 10.31% перед размещением ордеров на 102.91 или 103.21. Изучайте ежедневные изменения цены EUSA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SCIOTO DOWNS INC?

Самая высокая цена SCIOTO DOWNS INC (EUSA) за последний год составила 103.76. Акции заметно колебались в пределах 81.38 - 103.76, сравнение с 102.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Equal Weighted ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SCIOTO DOWNS INC?

Самая низкая цена SCIOTO DOWNS INC (EUSA) за год составила 81.38. Сравнение с текущими 102.91 и 81.38 - 103.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUSA?

В прошлом iShares MSCI USA Equal Weighted ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.60 и 8.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
102.60 103.04
Годовой диапазон
81.38 103.76
Предыдущее закрытие
102.60
Open
103.00
Bid
102.91
Ask
103.21
Low
102.60
High
103.04
Объем
69
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
10.31%
Годовое изменение
8.18%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8