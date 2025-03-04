- Panoramica
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
Il tasso di cambio EUSA ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.60 e ad un massimo di 103.04.
Segui le dinamiche di iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EUSA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EUSA oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI USA Equal Weighted ETF sono prezzate a 102.91. Viene scambiato all'interno di 0.30%, la chiusura di ieri è stata 102.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 69. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EUSA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI USA Equal Weighted ETF pagano dividendi?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF è attualmente valutato a 102.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EUSA.
Come acquistare azioni EUSA?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI USA Equal Weighted ETF al prezzo attuale di 102.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 102.91 o 103.21, mentre 69 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EUSA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EUSA?
Investire in iShares MSCI USA Equal Weighted ETF implica considerare l'intervallo annuale 81.38 - 103.76 e il prezzo attuale 102.91. Molti confrontano 1.44% e 10.31% prima di effettuare ordini su 102.91 o 103.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EUSA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SCIOTO DOWNS INC?
Il prezzo massimo di SCIOTO DOWNS INC nell'ultimo anno è stato 103.76. All'interno di 81.38 - 103.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 102.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI USA Equal Weighted ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SCIOTO DOWNS INC?
Il prezzo più basso di SCIOTO DOWNS INC (EUSA) nel corso dell'anno è stato 81.38. Confrontandolo con gli attuali 102.91 e 81.38 - 103.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EUSA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EUSA?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 102.60 e 8.18%.
- Chiusura Precedente
- 102.60
- Apertura
- 103.00
- Bid
- 102.91
- Ask
- 103.21
- Minimo
- 102.60
- Massimo
- 103.04
- Volume
- 69
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 1.44%
- Variazione Semestrale
- 10.31%
- Variazione Annuale
- 8.18%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8