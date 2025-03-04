- Panorámica
EUSA: iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
El tipo de cambio de EUSA de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.35, mientras que el máximo ha alcanzado 102.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EUSA hoy?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) se evalúa hoy en 102.53. El instrumento se negocia dentro de -0.37%; el cierre de ayer ha sido 102.91 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EUSA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF?
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF se evalúa actualmente en 102.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.78% y USD. Monitoree los movimientos de EUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EUSA?
Puede comprar acciones de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) al precio actual de 102.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 102.53 o 102.83, mientras que 5 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EUSA?
Invertir en iShares MSCI USA Equal Weighted ETF implica tener en cuenta el rango anual 81.38 - 103.76 y el precio actual 102.53. Muchos comparan 1.06% y 9.90% antes de colocar órdenes en 102.53 o 102.83. Estudie los cambios diarios de precios de EUSA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SCIOTO DOWNS INC?
El precio más alto de SCIOTO DOWNS INC (EUSA) en el último año ha sido 103.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 81.38 - 103.76, una comparación con 102.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SCIOTO DOWNS INC?
El precio más bajo de SCIOTO DOWNS INC (EUSA) para el año ha sido 81.38. La comparación con los actuales 102.53 y 81.38 - 103.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EUSA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EUSA?
En el pasado, iShares MSCI USA Equal Weighted ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 102.91 y 7.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 102.91
- Open
- 102.35
- Bid
- 102.53
- Ask
- 102.83
- Low
- 102.35
- High
- 102.53
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- 1.06%
- Cambio a 6 meses
- 9.90%
- Cambio anual
- 7.78%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8