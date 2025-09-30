- Visão do mercado
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
A taxa do EUDAW para hoje mudou para -12.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0940 e o mais alto foi 0.1060.
Veja a dinâmica do par de moedas Euda Health Holdings Limited - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EUDAW hoje?
Hoje Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) está avaliado em 0.0940. O instrumento é negociado dentro de -12.48%, o fechamento de ontem foi 0.1074, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EUDAW em tempo real.
As ações de Euda Health Holdings Limited - Warrant pagam dividendos?
Atualmente Euda Health Holdings Limited - Warrant está avaliado em 0.0940. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.64% e USD. Monitore os movimentos de EUDAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EUDAW?
Você pode comprar ações de Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) pelo preço atual 0.0940. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0940 ou 0.0970, enquanto 4 e -6.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EUDAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EUDAW?
Investir em Euda Health Holdings Limited - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0700 - 0.3770 e o preço atual 0.0940. Muitos comparam -6.00% e -30.27% antes de enviar ordens em 0.0940 ou 0.0970. Estude as mudanças diárias de preço de EUDAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações EUDA Health Holdings Ltd?
O maior preço de EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) no último ano foi 0.3770. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0700 - 0.3770, e a comparação com 0.1074 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Euda Health Holdings Limited - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações EUDA Health Holdings Ltd?
O menor preço de EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) no ano foi 0.0700. A comparação com o preço atual 0.0940 e 0.0700 - 0.3770 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EUDAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EUDAW?
No passado Euda Health Holdings Limited - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1074 e -12.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1074
- Open
- 0.1000
- Bid
- 0.0940
- Ask
- 0.0970
- Low
- 0.0940
- High
- 0.1060
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -12.48%
- Mudança mensal
- -6.00%
- Mudança de 6 meses
- -30.27%
- Mudança anual
- -12.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4