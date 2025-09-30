- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
Le taux de change de EUDAW a changé de -12.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0940 et à un maximum de 0.1060.
Suivez la dynamique Euda Health Holdings Limited - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EUDAW aujourd'hui ?
L'action Euda Health Holdings Limited - Warrant est cotée à 0.0940 aujourd'hui. Elle se négocie dans -12.48%, a clôturé hier à 0.1074 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de EUDAW présente ces mises à jour.
L'action Euda Health Holdings Limited - Warrant verse-t-elle des dividendes ?
Euda Health Holdings Limited - Warrant est actuellement valorisé à 0.0940. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -12.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EUDAW.
Comment acheter des actions EUDAW ?
Vous pouvez acheter des actions Euda Health Holdings Limited - Warrant au cours actuel de 0.0940. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0940 ou de 0.0970, le 4 et le -6.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EUDAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EUDAW ?
Investir dans Euda Health Holdings Limited - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0700 - 0.3770 et le prix actuel 0.0940. Beaucoup comparent -6.00% et -30.27% avant de passer des ordres à 0.0940 ou 0.0970. Consultez le graphique du cours de EUDAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action EUDA Health Holdings Ltd ?
Le cours le plus élevé de EUDA Health Holdings Ltd l'année dernière était 0.3770. Au cours de 0.0700 - 0.3770, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1074 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Euda Health Holdings Limited - Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action EUDA Health Holdings Ltd ?
Le cours le plus bas de EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) sur l'année a été 0.0700. Sa comparaison avec 0.0940 et 0.0700 - 0.3770 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EUDAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EUDAW a-t-elle été divisée ?
Euda Health Holdings Limited - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1074 et -12.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1074
- Ouverture
- 0.1000
- Bid
- 0.0940
- Ask
- 0.0970
- Plus Bas
- 0.0940
- Plus Haut
- 0.1060
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -12.48%
- Changement Mensuel
- -6.00%
- Changement à 6 Mois
- -30.27%
- Changement Annuel
- -12.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4