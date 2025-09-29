报价部分
货币 / EUDAW
回到股票

EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant

0.0940 USD 0.0134 (12.48%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EUDAW汇率已更改-12.48%。当日，交易品种以低点0.0940和高点0.1060进行交易。

关注Euda Health Holdings Limited - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EUDAW股票今天的价格是多少？

Euda Health Holdings Limited - Warrant股票今天的定价为0.0940。它在-12.48%范围内交易，昨天的收盘价为0.1074，交易量达到4。EUDAW的实时价格图表显示了这些更新。

Euda Health Holdings Limited - Warrant股票是否支付股息？

Euda Health Holdings Limited - Warrant目前的价值为0.0940。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.64%和USD。实时查看图表以跟踪EUDAW走势。

如何购买EUDAW股票？

您可以以0.0940的当前价格购买Euda Health Holdings Limited - Warrant股票。订单通常设置在0.0940或0.0970附近，而4和-6.00%显示市场活动。立即关注EUDAW的实时图表更新。

如何投资EUDAW股票？

投资Euda Health Holdings Limited - Warrant需要考虑年度范围0.0700 - 0.3770和当前价格0.0940。许多人在以0.0940或0.0970下订单之前，会比较-6.00%和。实时查看EUDAW价格图表，了解每日变化。

EUDA Health Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EUDA Health Holdings Ltd的最高价格是0.3770。在0.0700 - 0.3770内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Euda Health Holdings Limited - Warrant的绩效。

EUDA Health Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

EUDA Health Holdings Ltd（EUDAW）的最低价格为0.0700。将其与当前的0.0940和0.0700 - 0.3770进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUDAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EUDAW股票是什么时候拆分的？

Euda Health Holdings Limited - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1074和-12.64%中可见。

日范围
0.0940 0.1060
年范围
0.0700 0.3770
前一天收盘价
0.1074
开盘价
0.1000
卖价
0.0940
买价
0.0970
最低价
0.0940
最高价
0.1060
交易量
4
日变化
-12.48%
月变化
-6.00%
6个月变化
-30.27%
年变化
-12.64%
