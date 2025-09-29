КотировкиРазделы
Валюты / EUDAW
Назад в Рынок акций США

EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant

0.0940 USD 0.0134 (12.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EUDAW за сегодня изменился на -12.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0940, а максимальная — 0.1060.

Следите за динамикой Euda Health Holdings Limited - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUDAW сегодня?

Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) сегодня оценивается на уровне 0.0940. Инструмент торгуется в пределах -12.48%, вчерашнее закрытие составило 0.1074, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUDAW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Euda Health Holdings Limited - Warrant?

Euda Health Holdings Limited - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0940. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.64% и USD. Отслеживайте движения EUDAW на графике в реальном времени.

Как купить акции EUDAW?

Вы можете купить акции Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) по текущей цене 0.0940. Ордера обычно размещаются около 0.0940 или 0.0970, тогда как 4 и -6.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUDAW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUDAW?

Инвестирование в Euda Health Holdings Limited - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.3770 и текущей цены 0.0940. Многие сравнивают -6.00% и -30.27% перед размещением ордеров на 0.0940 или 0.0970. Изучайте ежедневные изменения цены EUDAW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EUDA Health Holdings Ltd?

Самая высокая цена EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) за последний год составила 0.3770. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.3770, сравнение с 0.1074 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Euda Health Holdings Limited - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EUDA Health Holdings Ltd?

Самая низкая цена EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.0940 и 0.0700 - 0.3770 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUDAW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUDAW?

В прошлом Euda Health Holdings Limited - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1074 и -12.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0940 0.1060
Годовой диапазон
0.0700 0.3770
Предыдущее закрытие
0.1074
Open
0.1000
Bid
0.0940
Ask
0.0970
Low
0.0940
High
0.1060
Объем
4
Дневное изменение
-12.48%
Месячное изменение
-6.00%
6-месячное изменение
-30.27%
Годовое изменение
-12.64%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.