- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
Курс EUDAW за сегодня изменился на -12.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0940, а максимальная — 0.1060.
Следите за динамикой Euda Health Holdings Limited - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EUDAW сегодня?
Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) сегодня оценивается на уровне 0.0940. Инструмент торгуется в пределах -12.48%, вчерашнее закрытие составило 0.1074, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUDAW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Euda Health Holdings Limited - Warrant?
Euda Health Holdings Limited - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0940. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.64% и USD. Отслеживайте движения EUDAW на графике в реальном времени.
Как купить акции EUDAW?
Вы можете купить акции Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) по текущей цене 0.0940. Ордера обычно размещаются около 0.0940 или 0.0970, тогда как 4 и -6.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUDAW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EUDAW?
Инвестирование в Euda Health Holdings Limited - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.3770 и текущей цены 0.0940. Многие сравнивают -6.00% и -30.27% перед размещением ордеров на 0.0940 или 0.0970. Изучайте ежедневные изменения цены EUDAW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EUDA Health Holdings Ltd?
Самая высокая цена EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) за последний год составила 0.3770. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.3770, сравнение с 0.1074 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Euda Health Holdings Limited - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EUDA Health Holdings Ltd?
Самая низкая цена EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.0940 и 0.0700 - 0.3770 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUDAW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EUDAW?
В прошлом Euda Health Holdings Limited - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1074 и -12.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1074
- Open
- 0.1000
- Bid
- 0.0940
- Ask
- 0.0970
- Low
- 0.0940
- High
- 0.1060
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -12.48%
- Месячное изменение
- -6.00%
- 6-месячное изменение
- -30.27%
- Годовое изменение
- -12.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%