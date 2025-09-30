QuotazioniSezioni
EUDAW
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant

0.0940 USD 0.0134 (12.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EUDAW ha avuto una variazione del -12.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0940 e ad un massimo di 0.1060.

Segui le dinamiche di Euda Health Holdings Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EUDAW oggi?

Oggi le azioni Euda Health Holdings Limited - Warrant sono prezzate a 0.0940. Viene scambiato all'interno di -12.48%, la chiusura di ieri è stata 0.1074 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EUDAW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Euda Health Holdings Limited - Warrant pagano dividendi?

Euda Health Holdings Limited - Warrant è attualmente valutato a 0.0940. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EUDAW.

Come acquistare azioni EUDAW?

Puoi acquistare azioni Euda Health Holdings Limited - Warrant al prezzo attuale di 0.0940. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0940 o 0.0970, mentre 4 e -6.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EUDAW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EUDAW?

Investire in Euda Health Holdings Limited - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0700 - 0.3770 e il prezzo attuale 0.0940. Molti confrontano -6.00% e -30.27% prima di effettuare ordini su 0.0940 o 0.0970. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EUDAW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni EUDA Health Holdings Ltd?

Il prezzo massimo di EUDA Health Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.3770. All'interno di 0.0700 - 0.3770, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1074 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Euda Health Holdings Limited - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EUDA Health Holdings Ltd?

Il prezzo più basso di EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) nel corso dell'anno è stato 0.0700. Confrontandolo con gli attuali 0.0940 e 0.0700 - 0.3770 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EUDAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EUDAW?

Euda Health Holdings Limited - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1074 e -12.64%.

Intervallo Giornaliero
0.0940 0.1060
Intervallo Annuale
0.0700 0.3770
Chiusura Precedente
0.1074
Apertura
0.1000
Bid
0.0940
Ask
0.0970
Minimo
0.0940
Massimo
0.1060
Volume
4
Variazione giornaliera
-12.48%
Variazione Mensile
-6.00%
Variazione Semestrale
-30.27%
Variazione Annuale
-12.64%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4