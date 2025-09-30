- Panoramica
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
Il tasso di cambio EUDAW ha avuto una variazione del -12.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0940 e ad un massimo di 0.1060.
Segui le dinamiche di Euda Health Holdings Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EUDAW oggi?
Oggi le azioni Euda Health Holdings Limited - Warrant sono prezzate a 0.0940. Viene scambiato all'interno di -12.48%, la chiusura di ieri è stata 0.1074 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EUDAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Euda Health Holdings Limited - Warrant pagano dividendi?
Euda Health Holdings Limited - Warrant è attualmente valutato a 0.0940. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EUDAW.
Come acquistare azioni EUDAW?
Puoi acquistare azioni Euda Health Holdings Limited - Warrant al prezzo attuale di 0.0940. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0940 o 0.0970, mentre 4 e -6.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EUDAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EUDAW?
Investire in Euda Health Holdings Limited - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0700 - 0.3770 e il prezzo attuale 0.0940. Molti confrontano -6.00% e -30.27% prima di effettuare ordini su 0.0940 o 0.0970. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EUDAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni EUDA Health Holdings Ltd?
Il prezzo massimo di EUDA Health Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.3770. All'interno di 0.0700 - 0.3770, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1074 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Euda Health Holdings Limited - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni EUDA Health Holdings Ltd?
Il prezzo più basso di EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) nel corso dell'anno è stato 0.0700. Confrontandolo con gli attuali 0.0940 e 0.0700 - 0.3770 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EUDAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EUDAW?
Euda Health Holdings Limited - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1074 e -12.64%.
- Chiusura Precedente
- 0.1074
- Apertura
- 0.1000
- Bid
- 0.0940
- Ask
- 0.0970
- Minimo
- 0.0940
- Massimo
- 0.1060
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -12.48%
- Variazione Mensile
- -6.00%
- Variazione Semestrale
- -30.27%
- Variazione Annuale
- -12.64%
