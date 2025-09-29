- Panorámica
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
El tipo de cambio de EUDAW de hoy ha cambiado un -12.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0940, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1060.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euda Health Holdings Limited - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EUDAW hoy?
Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) se evalúa hoy en 0.0940. El instrumento se negocia dentro de -12.48%; el cierre de ayer ha sido 0.1074 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EUDAW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Euda Health Holdings Limited - Warrant?
Euda Health Holdings Limited - Warrant se evalúa actualmente en 0.0940. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -12.64% y USD. Monitoree los movimientos de EUDAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EUDAW?
Puede comprar acciones de Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) al precio actual de 0.0940. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0940 o 0.0970, mientras que 4 y -6.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EUDAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EUDAW?
Invertir en Euda Health Holdings Limited - Warrant implica tener en cuenta el rango anual 0.0700 - 0.3770 y el precio actual 0.0940. Muchos comparan -6.00% y -30.27% antes de colocar órdenes en 0.0940 o 0.0970. Estudie los cambios diarios de precios de EUDAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de EUDA Health Holdings Ltd?
El precio más alto de EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) en el último año ha sido 0.3770. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0700 - 0.3770, una comparación con 0.1074 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Euda Health Holdings Limited - Warrant en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de EUDA Health Holdings Ltd?
El precio más bajo de EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) para el año ha sido 0.0700. La comparación con los actuales 0.0940 y 0.0700 - 0.3770 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EUDAW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EUDAW?
En el pasado, Euda Health Holdings Limited - Warrant ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1074 y -12.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1074
- Open
- 0.1000
- Bid
- 0.0940
- Ask
- 0.0970
- Low
- 0.0940
- High
- 0.1060
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -12.48%
- Cambio mensual
- -6.00%
- Cambio a 6 meses
- -30.27%
- Cambio anual
- -12.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.