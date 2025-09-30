- Übersicht
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
Der Wechselkurs von EUDAW hat sich für heute um -12.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0940 bis zu einem Hoch von 0.1060 gehandelt.
Verfolgen Sie die Euda Health Holdings Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EUDAW heute?
Die Aktie von Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) notiert heute bei 0.0940. Sie wird innerhalb einer Spanne von -12.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1074 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von EUDAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EUDAW Dividenden?
Euda Health Holdings Limited - Warrant wird derzeit mit 0.0940 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EUDAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich EUDAW-Aktien?
Sie können Aktien von Euda Health Holdings Limited - Warrant (EUDAW) zum aktuellen Kurs von 0.0940 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0940 oder 0.0970 platziert, während 4 und -6.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EUDAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EUDAW-Aktien?
Bei einer Investition in Euda Health Holdings Limited - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0700 - 0.3770 und der aktuelle Kurs 0.0940 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.00% und -30.27%, bevor sie Orders zu 0.0940 oder 0.0970 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EUDAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von EUDA Health Holdings Ltd?
Der höchste Kurs von EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3770. Innerhalb von 0.0700 - 0.3770 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1074 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Euda Health Holdings Limited - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von EUDA Health Holdings Ltd?
Der niedrigste Kurs von EUDA Health Holdings Ltd (EUDAW) im Laufe des Jahres betrug 0.0700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0940 und der Spanne 0.0700 - 0.3770 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EUDAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EUDAW statt?
Euda Health Holdings Limited - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1074 und -12.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1074
- Eröffnung
- 0.1000
- Bid
- 0.0940
- Ask
- 0.0970
- Tief
- 0.0940
- Hoch
- 0.1060
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -12.48%
- Monatsänderung
- -6.00%
- 6-Monatsänderung
- -30.27%
- Jahresänderung
- -12.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4