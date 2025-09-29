クォートセクション
通貨 / EUDAW
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant

0.0940 USD 0.0134 (12.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EUDAWの今日の為替レートは、-12.48%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0940の安値と0.1060の高値で取引されました。

Euda Health Holdings Limited - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0940 0.1060
1年のレンジ
0.0700 0.3770
以前の終値
0.1074
始値
0.1000
買値
0.0940
買値
0.0970
安値
0.0940
高値
0.1060
出来高
4
1日の変化
-12.48%
1ヶ月の変化
-6.00%
6ヶ月の変化
-30.27%
1年の変化
-12.64%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待