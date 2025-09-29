- 概要
EUDAW: Euda Health Holdings Limited - Warrant
EUDAWの今日の為替レートは、-12.48%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0940の安値と0.1060の高値で取引されました。
Euda Health Holdings Limited - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EUDAW株の現在の価格は？
Euda Health Holdings Limited - Warrantの株価は本日0.0940です。-12.48%内で取引され、前日の終値は0.1074、取引量は4に達しました。EUDAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Euda Health Holdings Limited - Warrantの株は配当を出しますか？
Euda Health Holdings Limited - Warrantの現在の価格は0.0940です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.64%やUSDにも注目します。EUDAWの動きはライブチャートで確認できます。
EUDAW株を買う方法は？
Euda Health Holdings Limited - Warrantの株は現在0.0940で購入可能です。注文は通常0.0940または0.0970付近で行われ、4や-6.00%が市場の動きを示します。EUDAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
EUDAW株に投資する方法は？
Euda Health Holdings Limited - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0700 - 0.3770と現在の0.0940を考慮します。注文は多くの場合0.0940や0.0970で行われる前に、-6.00%や-30.27%と比較されます。EUDAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
EUDA Health Holdings Ltdの株の最高値は？
EUDA Health Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.3770でした。0.0700 - 0.3770内で株価は大きく変動し、0.1074と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Euda Health Holdings Limited - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
EUDA Health Holdings Ltdの株の最低値は？
EUDA Health Holdings Ltd(EUDAW)の年間最安値は0.0700でした。現在の0.0940や0.0700 - 0.3770と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUDAWの動きはライブチャートで確認できます。
EUDAWの株式分割はいつ行われましたか？
Euda Health Holdings Limited - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1074、-12.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1074
- 始値
- 0.1000
- 買値
- 0.0940
- 買値
- 0.0970
- 安値
- 0.0940
- 高値
- 0.1060
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -12.48%
- 1ヶ月の変化
- -6.00%
- 6ヶ月の変化
- -30.27%
- 1年の変化
- -12.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前