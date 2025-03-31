- Visão do mercado
ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
A taxa do ESGD para hoje mudou para 0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 92.51 e o mais alto foi 92.99.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ESGD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ESGD hoje?
Hoje iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) está avaliado em 92.99. O instrumento é negociado dentro de 0.39%, o fechamento de ontem foi 92.63, e o volume de negociação atingiu 378. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ESGD em tempo real.
As ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF está avaliado em 92.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.47% e USD. Monitore os movimentos de ESGD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ESGD?
Você pode comprar ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) pelo preço atual 92.99. Ordens geralmente são executadas perto de 92.99 ou 93.29, enquanto 378 e 0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ESGD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ESGD?
Investir em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF envolve considerar a faixa anual 72.33 - 93.97 e o preço atual 92.99. Muitos comparam 3.90% e 13.65% antes de enviar ordens em 92.99 ou 93.29. Estude as mudanças diárias de preço de ESGD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?
O maior preço de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) no último ano foi 93.97. As ações oscilaram bastante dentro de 72.33 - 93.97, e a comparação com 92.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?
O menor preço de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) no ano foi 72.33. A comparação com o preço atual 92.99 e 72.33 - 93.97 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ESGD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ESGD?
No passado iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 92.63 e 10.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 92.63
- Open
- 92.54
- Bid
- 92.99
- Ask
- 93.29
- Low
- 92.51
- High
- 92.99
- Volume
- 378
- Mudança diária
- 0.39%
- Mudança mensal
- 3.90%
- Mudança de 6 meses
- 13.65%
- Mudança anual
- 10.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8