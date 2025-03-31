- Aperçu
ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
Le taux de change de ESGD a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.43 et à un maximum de 92.73.
Suivez la dynamique iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESGD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ESGD aujourd'hui ?
L'action iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF est cotée à 92.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.36%, a clôturé hier à 92.30 et son volume d'échange a atteint 431. Le graphique en temps réel du cours de ESGD présente ces mises à jour.
L'action iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF est actuellement valorisé à 92.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ESGD.
Comment acheter des actions ESGD ?
Vous pouvez acheter des actions iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF au cours actuel de 92.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 92.63 ou de 92.93, le 431 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ESGD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ESGD ?
Investir dans iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 72.33 - 93.97 et le prix actuel 92.63. Beaucoup comparent 3.50% et 13.21% avant de passer des ordres à 92.63 ou 92.93. Consultez le graphique du cours de ESGD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF l'année dernière était 93.97. Au cours de 72.33 - 93.97, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 92.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ?
Le cours le plus bas de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) sur l'année a été 72.33. Sa comparaison avec 92.63 et 72.33 - 93.97 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ESGD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ESGD a-t-elle été divisée ?
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 92.30 et 10.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 92.30
- Ouverture
- 92.52
- Bid
- 92.63
- Ask
- 92.93
- Plus Bas
- 92.43
- Plus Haut
- 92.73
- Volume
- 431
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 3.50%
- Changement à 6 Mois
- 13.21%
- Changement Annuel
- 10.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8