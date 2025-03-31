QuotazioniSezioni
ESGD
ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

92.63 USD 0.33 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESGD ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 92.43 e ad un massimo di 92.73.

Segui le dinamiche di iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ESGD oggi?

Oggi le azioni iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF sono prezzate a 92.63. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 92.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 431. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ESGD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF pagano dividendi?

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF è attualmente valutato a 92.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ESGD.

Come acquistare azioni ESGD?

Puoi acquistare azioni iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF al prezzo attuale di 92.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 92.63 o 92.93, mentre 431 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ESGD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ESGD?

Investire in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF implica considerare l'intervallo annuale 72.33 - 93.97 e il prezzo attuale 92.63. Molti confrontano 3.50% e 13.21% prima di effettuare ordini su 92.63 o 92.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ESGD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?

Il prezzo massimo di iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF nell'ultimo anno è stato 93.97. All'interno di 72.33 - 93.97, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 92.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?

Il prezzo più basso di iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) nel corso dell'anno è stato 72.33. Confrontandolo con gli attuali 92.63 e 72.33 - 93.97 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ESGD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ESGD?

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 92.30 e 10.04%.

Intervallo Giornaliero
92.43 92.73
Intervallo Annuale
72.33 93.97
Chiusura Precedente
92.30
Apertura
92.52
Bid
92.63
Ask
92.93
Minimo
92.43
Massimo
92.73
Volume
431
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
3.50%
Variazione Semestrale
13.21%
Variazione Annuale
10.04%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8