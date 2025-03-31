- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
Der Wechselkurs von ESGD hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 92.51 bis zu einem Hoch von 92.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESGD News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- VEA: A High-Conviction Case For Global Diversification Beyond U.S. Borders (NYSEARCA:VEA)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Height Of Policy Uncertainty
- First Principles In The Face Of Uncertainty
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ESGD heute?
Die Aktie von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) notiert heute bei 92.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.39% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 92.63 und das Handelsvolumen erreichte 378. Das Live-Chart von ESGD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ESGD Dividenden?
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF wird derzeit mit 92.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ESGD zu verfolgen.
Wie kaufe ich ESGD-Aktien?
Sie können Aktien von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) zum aktuellen Kurs von 92.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 92.99 oder 93.29 platziert, während 378 und 0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ESGD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ESGD-Aktien?
Bei einer Investition in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF müssen die jährliche Spanne 72.33 - 93.97 und der aktuelle Kurs 92.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.90% und 13.65%, bevor sie Orders zu 92.99 oder 93.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ESGD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?
Der höchste Kurs von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) im vergangenen Jahr lag bei 93.97. Innerhalb von 72.33 - 93.97 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 92.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) im Laufe des Jahres betrug 72.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 92.99 und der Spanne 72.33 - 93.97 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ESGD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ESGD statt?
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 92.63 und 10.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.63
- Eröffnung
- 92.54
- Bid
- 92.99
- Ask
- 93.29
- Tief
- 92.51
- Hoch
- 92.99
- Volumen
- 378
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 3.90%
- 6-Monatsänderung
- 13.65%
- Jahresänderung
- 10.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8