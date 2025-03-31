CotizacionesSecciones
ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

92.86 USD 0.23 (0.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ESGD de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.60, mientras que el máximo ha alcanzado 92.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ESGD hoy?

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) se evalúa hoy en 92.86. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 92.63 y el volumen comercial ha alcanzado 123. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ESGD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF se evalúa actualmente en 92.86. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.31% y USD. Monitoree los movimientos de ESGD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ESGD?

Puede comprar acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) al precio actual de 92.86. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 92.86 o 93.16, mientras que 123 y 0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ESGD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ESGD?

Invertir en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF implica tener en cuenta el rango anual 72.33 - 93.97 y el precio actual 92.86. Muchos comparan 3.75% y 13.49% antes de colocar órdenes en 92.86 o 93.16. Estudie los cambios diarios de precios de ESGD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?

El precio más alto de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en el último año ha sido 93.97. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 72.33 - 93.97, una comparación con 92.63 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF?

El precio más bajo de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) para el año ha sido 72.33. La comparación con los actuales 92.86 y 72.33 - 93.97 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ESGD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ESGD?

En el pasado, iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 92.63 y 10.31% después de las acciones corporativas.

Rango diario
92.60 92.92
Rango anual
72.33 93.97
Cierres anteriores
92.63
Open
92.74
Bid
92.86
Ask
93.16
Low
92.60
High
92.92
Volumen
123
Cambio diario
0.25%
Cambio mensual
3.75%
Cambio a 6 meses
13.49%
Cambio anual
10.31%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8