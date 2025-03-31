- 概要
ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGDの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり92.60の安値と92.92の高値で取引されました。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ESGD株の現在の価格は？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの株価は本日92.86です。0.25%内で取引され、前日の終値は92.63、取引量は123に達しました。ESGDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの株は配当を出しますか？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの現在の価格は92.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.31%やUSDにも注目します。ESGDの動きはライブチャートで確認できます。
ESGD株を買う方法は？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの株は現在92.86で購入可能です。注文は通常92.86または93.16付近で行われ、123や0.13%が市場の動きを示します。ESGDの最新情報はライブチャートで確認できます。
ESGD株に投資する方法は？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFへの投資では、年間の値幅72.33 - 93.97と現在の92.86を考慮します。注文は多くの場合92.86や93.16で行われる前に、3.75%や13.49%と比較されます。ESGDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの株の最高値は？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの過去1年の最高値は93.97でした。72.33 - 93.97内で株価は大きく変動し、92.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの株の最低値は？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF(ESGD)の年間最安値は72.33でした。現在の92.86や72.33 - 93.97と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ESGDの動きはライブチャートで確認できます。
ESGDの株式分割はいつ行われましたか？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、92.63、10.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 92.63
- 始値
- 92.74
- 買値
- 92.86
- 買値
- 93.16
- 安値
- 92.60
- 高値
- 92.92
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 3.75%
- 6ヶ月の変化
- 13.49%
- 1年の変化
- 10.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8