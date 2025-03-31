ESGD: iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
今日ESGD汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点92.60和高点92.92进行交易。
关注iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ESGD新闻
常见问题解答
ESGD股票今天的价格是多少？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF股票今天的定价为92.86。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为92.63，交易量达到123。ESGD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF目前的价值为92.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.31%和USD。实时查看图表以跟踪ESGD走势。
如何购买ESGD股票？
您可以以92.86的当前价格购买iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在92.86或93.16附近，而123和0.13%显示市场活动。立即关注ESGD的实时图表更新。
如何投资ESGD股票？
投资iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围72.33 - 93.97和当前价格92.86。许多人在以92.86或93.16下订单之前，会比较3.75%和。实时查看ESGD价格图表，了解每日变化。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的最高价格是93.97。在72.33 - 93.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的绩效。
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF（ESGD）的最低价格为72.33。将其与当前的92.86和72.33 - 93.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESGD股票是什么时候拆分的？
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.63和10.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 92.63
- 开盘价
- 92.74
- 卖价
- 92.86
- 买价
- 93.16
- 最低价
- 92.60
- 最高价
- 92.92
- 交易量
- 123
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 3.75%
- 6个月变化
- 13.49%
- 年变化
- 10.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8