EMMF: WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
A taxa do EMMF para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.51 e o mais alto foi 30.56.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMMF hoje?
Hoje WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) está avaliado em 30.53. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 30.51, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMMF em tempo real.
As ações de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund está avaliado em 30.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.35% e USD. Monitore os movimentos de EMMF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMMF?
Você pode comprar ações de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) pelo preço atual 30.53. Ordens geralmente são executadas perto de 30.53 ou 30.83, enquanto 20 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMMF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMMF?
Investir em WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund envolve considerar a faixa anual 23.93 - 30.92 e o preço atual 30.53. Muitos comparam 3.67% e 14.30% antes de enviar ordens em 30.53 ou 30.83. Estude as mudanças diárias de preço de EMMF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
O maior preço de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) no último ano foi 30.92. As ações oscilaram bastante dentro de 23.93 - 30.92, e a comparação com 30.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund?
O menor preço de WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) no ano foi 23.93. A comparação com o preço atual 30.53 e 23.93 - 30.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMMF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMMF?
No passado WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.51 e 7.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.51
- Open
- 30.55
- Bid
- 30.53
- Ask
- 30.83
- Low
- 30.51
- High
- 30.56
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 3.67%
- Mudança de 6 meses
- 14.30%
- Mudança anual
- 7.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8